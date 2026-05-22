◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

第2ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断となり、その後、天候及びコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。ラウンド自体が取り消され、23日にあらためて第2ラウンドを実施。今大会は54ホールの短縮競技となる。

激しい風と雨の中、5ホール目の途中までプレーした小祝さくら（28＝ニトリ）は「大変でした。何ホール回ったかキャディーさんに確認したら4ホールと言われたけど、12ホール回った気分だった。長く感じた」と疲労感をにじませた。

風雨だけでなく気温15度を割り込んだ寒さの影響もあって飛距離が激減。「飛ばないし、みんな（グリーンに）乗せられず苦戦していた」という。グリーンは水はけが良いため水が浮いた箇所はほぼなかったが、バンカーには水たまりが出来、バンカーの縁が崩れている箇所もあった。

第2ラウンドを取り消した判断について「この中で無理してやるよりノーカウントの方が良いと思う」と妥当との見解を示した。

コースから引き揚げる際には「4ホールを回った感じはショットも良かったので、明日は切り替えて自信を持っていきたい」と3日目を見据えて話した。