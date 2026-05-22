レゲエグループ湘南乃風のメンバーSHOCK EYE（49）が22日、インスタグラムを更新。右ひざ半月板損傷と診断されとし、当面の活動について説明した。

グループ公式サイトでは「湘南乃風メンバー・SHOCK EYEが、膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、『右膝半月板損傷』と診断を受けました」と報告。

今後の活動については「医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続することといたしました。現在、出演が決定しているライブ、イベントは予定どおり出演いたしますが、当面の間は、動きを一部制限したかたちでパフォーマンスさせていただくこととなります」と説明した。

SHOCK EYEは「親愛なるファンのみんなへ 心配かけてごめんね」とわびつつ、「去年のツアーで膝を痛めてから、ここまで何とか向き合いながらステージに立ってきたんだけど、今はジャンプや激しい動きが難しく、普段歩く時も、無意識に右足をかばっているような状態です」と説明。

「でも、20年以上、湘南乃風として全力で走り続けてきた証でもあると思っています」とした上で「とはいえ、やっぱり自由に動けないのは悔しいね。だからこそ、この先も長くステージに立ち続けるために、今決まっているライブやイベントをしっかり走り切った先のタイミングで、どこかでちゃんと治療とも向き合おうと思っています」とした。

続けて「本当にありがたいことに、今も途切れることなくステージが待ってくれているので、しばらくは動きをセーブしながらにはなるけど、今できるベストのパフォーマンスを届けます」と当面の活動について説明し、「ちなみに喉は相変わらず絶好調です！歌えることへの感謝を忘れず、これからも全力で活動していくので、引き続きよろしくお願いします。みんなの声や想いに、いつも力をもらってます。本当にありがとう」と感謝の言葉で結んだ。