U17Ｗ杯組み合わせが決定！　男子はコロンビア・セルビア・ホンジュラス、女子はフランスらと同組に

FIFA U−17ワールドカップ カタール 2026の組み合わせ抽選会が現地時間21日、スイス・チューリヒにある国際サッカー連盟（FIFA）本部で行われ、U−17日本代表はグループステージでU−17コロンビア代表、U−17セルビア代表、U−17ホンジュラス代表と対戦することが決定した。



48カ国が参加する本大会は、各4カ国が12組に分かれて戦い、各組上位2カ国と各組3位の成績上位8カ国の合計32カ国が決勝トーナメントに進出する。U−17日本代表は同11月21日にコロンビア代表、同11月24日にセルビア代表、同11月27日にホンジュラス代表と対戦することになった。



また、同日中にFIFA U−17女子ワールドカップ モロッコ 2026の組み合わせ抽選会も行われており、U−17女子日本代表はグループステージでアフリカ代表（同10月18日／※7月に出場国決定予定）、U−17女子フランス代表（同10月21日）、U−17女子ベネズエラ代表（同10月24日）と対戦することが決定している。