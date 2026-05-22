【クロスワードパズルクイズ】解けるとうれしい！ □に入るひらがなは？ ヒントは「社会の仕組み」
「あれ、何だっけ？」と言葉がすぐに出てこないことはありませんか？ 脳のトレーニングには、意識的に「言葉を思い出す」作業が効果的です。パズル感覚で楽しみながら、あなたの語彙力をチェックしてみましょう。
・け・□・ざ・□（横の言葉）
・ざ・□・す（縦の言葉）
ヒント：世の中のお金の流れをイメージしてみましょう。
答えを見る
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▼解説
えいご（英語）
けいざい（経済）
ざいす（座椅子）
完成した単語は、世界の共通語とも言える「えいご」、社会の仕組みを支える「けいざい」、そして和室での休息に欠かせない「ざいす」の3つでした。今回は全ての空欄に「い」が入るパターンでしたが、スムーズに導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・え・□・ご（縦の言葉）
・け・□・ざ・□（横の言葉）
・ざ・□・す（縦の言葉）
ヒント：世の中のお金の流れをイメージしてみましょう。
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正解：「い」正解は「い」でした。
▼解説
えいご（英語）
けいざい（経済）
ざいす（座椅子）
完成した単語は、世界の共通語とも言える「えいご」、社会の仕組みを支える「けいざい」、そして和室での休息に欠かせない「ざいす」の3つでした。今回は全ての空欄に「い」が入るパターンでしたが、スムーズに導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)