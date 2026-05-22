宇野昌磨＆本田真凜、愛称“しょまりん”生みの親告白 妹・望結に感謝も「深夜練習に撮影係として…」
フィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、都内で『アイスダンスチーム結成記者会見』に出席。愛称“しょまりん”の由来を告白した。
【写真】微笑ましい…幸せそうに笑い合う宇野昌磨＆本田真凜
宇野と本田は、会見に先立ってそれぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。オリンピック出場を目標に掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明かしていた。
会見では、宇野が「このたび、私たちはアイスダンスチームを結成し、競技に挑戦することを決意いたしました」と改めて発表。「2030年のオリンピックに出場することです」と2人声をそろえて目標を掲げた。2024年10月にアイスダンス挑戦を決めていた2人は、今秋から大会に出演すると言い、競技に復帰する。
”しょまりん”という愛称について、本田は「しょまりんは、妹たち（望結＆紗来）が私たち（宇野＆本田）をまとめて呼ぶときに使う言葉でした」と説明。「望結は（アイスダンスは）映像を見て確認してという繰り返しの作業なので、深夜練習に撮影係として氷の上にのって練習に付き合ってくれていました」と明かした。
宇野＆本田ペアの所属はトヨタ自動車、競技活動サポート企業には、ロート製薬、全日本空輸、0th CLINIC、I-ne、コラントッテ、Rainmakers、CELLORBが連ねている。
【写真】微笑ましい…幸せそうに笑い合う宇野昌磨＆本田真凜
宇野と本田は、会見に先立ってそれぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。オリンピック出場を目標に掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明かしていた。
会見では、宇野が「このたび、私たちはアイスダンスチームを結成し、競技に挑戦することを決意いたしました」と改めて発表。「2030年のオリンピックに出場することです」と2人声をそろえて目標を掲げた。2024年10月にアイスダンス挑戦を決めていた2人は、今秋から大会に出演すると言い、競技に復帰する。
宇野＆本田ペアの所属はトヨタ自動車、競技活動サポート企業には、ロート製薬、全日本空輸、0th CLINIC、I-ne、コラントッテ、Rainmakers、CELLORBが連ねている。