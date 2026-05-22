2度のNASCARカップシリーズ王者に輝いたカイル・ブッシュさんが41歳で死去した/Patrick McDermott/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）自動車レースNASCARのカップシリーズで2度の優勝経験を持つカイル・ブッシュさんが、41歳で死去した。家族はわずか数時間前、ブッシュさんが重篤な病気を患っていることを明らかにしていた。

ブッシュさんの家族と所属チームのリチャード・チャイルドレス・レーシングは21日に本人の訃報（ふほう）を発表した。

これに先立ち、家族はソーシャルメディアで、ブッシュさんが重篤な病気で入院したと投稿していた。家族は病名を明らかにしていない。ブッシュさんは24日にシャーロット・モーター・スピードウェイで開催されるコカ・コーラ600に出場予定だった。

NASCARは声明の中で、突然の訃報に対する「深い悲しみ」を表明した。

「将来の殿堂入りが確実視されていたカイルは、まさに一世代に一度しか現れない稀有（けう）な才能の持ち主だった。闘志にあふれ、情熱的で、卓越した技術を備え、このスポーツとファンを心から愛していた」と声明は述べている。

同じくNASCARドライバーのカートさんを兄に持つブッシュさんは、NASCAR史上最も知名度が高く、成功を収めたドライバーの一人であり、先週末にも勝利を挙げたばかりだった。

ラスベガス出身のブッシュさんは「ラウディ」、「ワイルド・シング」といったニックネームで親しまれた。今シーズンはNASCAR最高峰のカテゴリーで22シーズン目を迎えていた。これまで762レースに出場して63勝を挙げ、歴代勝利数ランキングで9位にランクインしている。2015年と19年には、ジョー・ギブス・レーシングに所属し、カップシリーズのタイトルを2度獲得している。

特に2015年の優勝は、シーズン開幕週に複数箇所を骨折しながらも復帰し、シリーズ優勝を果たしたことで注目を集めた。

ジョー・ギブス・レーシングは21日、元所属ドライバーのブッシュさんを「強烈な競争心を持つドライバーであり、素晴らしいチームメイトであり、そして何よりも献身的な夫、父、息子だった。彼が我々の組織とNASCARというスポーツに与えた影響は決して忘れられることはないだろう」と称賛し、追悼の意を表した。