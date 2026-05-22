お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が、２０日放送された。

「Ｍ−１半年報告会」として、たくろう、ドンデコルテに加え、２０１７年Ｍ−１王者・とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演。ファンとの距離についてトークを進める中で、かまいたち・山内健司が「他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて、電話したりしてましたから、久保田さん…」と仰天暴露をぶちかました。

スタジオが驚きの声で包まれる中、久保田は「当時、麒麟川島さんがすっごいファンレターがあったのよ。忙しくて１枚ずつ見られなくて、それを置いて行くと、作業のおばちゃんがゴミに入れてまうのよ」と回想。「熱い気持ちと魂で書いた文字が死んでいくじゃないかと。だから私は１枚だけ取りまして、書いてた番号に電話しまして。会いましたよ、ちゃんと」と川島ファンを誘い出した過去を自白した。

「『川島さんに書いたんですけど』と話してきたんですけど、『大丈夫、今度会えるかもしれないよ』ということで。こっから先話したら、本当に俺捕まっちゃうから。勘弁してください」。犯罪スレスレ？の過去を振り返ると、共演陣からは「絶対にやめてください」とあきれられていた。