5月22日(金) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、第一ライフ資産運用経済研究所 経済調査部首席エコノミストの永濱利廣氏と、電気ガス料金の補助金について意見を交わした。

寺島アナ「朝日新聞によると、政府が4月から9月に実施する電気ガス料金の補助について、標準世帯で月1000円を超える電気代を支援する方向で調整していることが分かりました。電気ガス料金の補助は2023年から断続的に実施しています。去年7月から9月は、1kW時あたり2円から2.4円を補助しましたが、政府関係者によりますと、さらに1円から2円程度引き上げる方向で調整しています。標準世帯の使用量の場合、電気代が月1000円以上安くなる計算です。月1000円を超える電気代を支援。これはどうでしょうかね」

永濱「結局、去年の7～9月って、今ほど原油価格が上がってなかったわけです」

寺島「そうでしたね」

永濱「その時の負担額と同じだと、やっぱり力不足っていうことだったんでしょうね。確か、去年が2～2.4円補助で月平均800円台から900円台ぐらい負担軽減されていたと思うので、これが1～2円程度引き上げるとなると1000円台の前半から後半ぐらい。去年は3か月で負担軽減が2500円ぐらいだったんですけど、今回は3～4千円、5千円近くいく可能性はあるかなと思います」

寺島「我々からしてみると負担が軽くなるってことは、その分、消費もそんな衰えないだろうということなんでしょうかね」

永濱「そうですね。一方で、今年の春闘は結構結果が良かったので、今、いわゆる名目賃金の伸びはボーナスを除いても3%超えてますからね。そういうことを考えると、今年の夏ぐらいまでに、戦争が落ち着いてくれれば、なんとかなるかなという感じです」