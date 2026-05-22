落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）5月22日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、様々な気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」

一蔵「産経新聞の記事で『ペット介護の悩みに寄り添う イヌ向けデイサービス施設誕生』ということで、介護をちょっと補助してくれるところが誕生しました。うちもね、今、高齢のネコが苦しんでる状況で。カミさんが夜の11時には点滴を打って薬を飲まして、昼間は11時頃、薬を飲ませてるんですけど、薬を餌に混ぜても飲まないから注射器みたいなので口に投入して。もちろん旅行も行けないし、どっちかがいなきゃいけない。ワタシは点滴は怖くてできないんで、カミさんが出かけるとか泊まりで実家帰るときは、おそらく病院に連れて行かないと点滴できないなとか思ってる中、こういう記事を見たんで、ああ助かるな、ありがたいなって思って」

水谷「イヌもネコも長生きになってきましたからね」

一蔵「そうなんですよ」

水谷「こういうの必要ですね」

一蔵「実際ね、去年よりも平均寿命とか伸びてんですよね。ワンちゃんもネコちゃんも1歳近く平均寿命伸びてる。これからも伸びていくと思うんですけど、こういうサービスは非常に飼い主にとって助かるんで、まだ全然広まってないんで広めていただけたらなあって思って読ませていただきました。それとペットといえば、食品産業新聞の『湖池屋初のペットおやつ「わんムーチョ」、計画比200%超で好調』という記事。一応言っておきます。辛いわけじゃないです」

水谷「ああ、よかった」

一蔵「大丈夫です。ペットフードの会社と一緒に作ってネーミングが面白いんで、実際、本当に辛いわけじゃないんです。美味しく食べて長生きして欲しいなと」

水谷「いいことだ」

一蔵「それから共同通信の記事で『ストレス検査、28年から義務化 全事業所が対象、厚労省』ということで。これ落語界でやったら大変なことになる（笑）」

水谷「フルストレス」

一蔵「多分ね、弟子たちに聞いたら、ワタシ、真打の中で上位に選ばれる気がする。めっちゃ優しいですから、ボク。自分の弟子以外には」

水谷「弟子以外にはね」

一蔵「めっちゃ優しいんで、楽屋入っても「オウ！」とか言う側なんで。でも、もしかしたらそれがストレスに感じるかもしれない」

水谷「逆にね」

一蔵「明るい方なんで大丈夫かなと思いました。最後に一つ、食品産業新聞で『ケンタッキー、チキンで具材を挟んだ“ギルティバーガー”登場 「ザ・アメリカンバーガーズ」3種発売』という記事」

水谷「ギルティ！」

一蔵「バンズではなくチキンとチキンで、オニオンリングとチーズとソースみたいなのを挟んだ「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」が発売されます。これね、ケンタッキーさん、素晴らしい。何がって、もう野菜を捨てました。（笑） 食べてみたらなかなかのボリュームでいいんじゃないかな？ チキンとチキンでオニオンリングを挟むってもう、わんぱくすぎるでしょ」