◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第２ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、午後０時４５分に競技中止が決定した。この日のスコアは無効となり、５４ホールの短縮競技となった。２３日に第２Ｒ、２４日に決勝Ｒを行う。

ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は１０番から出て、激しい雨風にさらされながらプレー。第１日も雨の中で７６と苦しんだが、「昨日より雨が強くて、みんなで『ヤバいね』と逆に笑えてきた。いったい何ホールやったんだろうとキャディーさんに確認したら、まだ４ホールと言われて、１２ホールくらい回った気分で、長く感じました」と苦笑した。

悪天候の中、午前９時３０分の第１組スタートから約２時間は競技が続けられ「グリーンは水はけがいいので、逆にここまでやれたんじゃないかなと思う」。１４番のバンカーから第３打を打つところで中断が決まり、クラブハウスに引き揚げた。この日のスコアは無効となり「今日はこの中で無理してやるより、ノーカウントの方がいいんじゃないかなと思う」と語った。

４オーバーの９３位で臨む残り２日間に向けて「４ホール回った感じはすごいショットも良かったので、自信を持ってやっていきたい。今日は早く寝てしっかり休みたい」と見据えた。