前橋で開催されている「安心と不安」の展覧会に潜入！【mind-blowing】

前橋で何やら面白い展覧会が開催されているとの情報を得て、ラブすぽ編集部は東京から新幹線に乗った！！

着いた先は前橋駅から徒歩10分強の場所にある千代田町というエリア。はっきり言って、夜の街です（笑）。

その一角にある『Shop rin art association』という店舗内で”mind-blowing”というファッションの展覧会が行われていました。ちなみに“mind-blowing”とは「心が吹き飛ぶほどの圧倒的な衝撃」に加えて「人を混乱させる」との意味合いがあると展覧会のHPには説明が記されています。

『Shop rin art association』は１階が店舗。地下１階と２階で展覧会というスタイルです。

１階の店舗スペース

まずは地下に降りてみると驚きの光景が…。

ここではアートに対する細かい解説は控えます。ベッドに寝ている女性の顔を見たい方はぜひ前橋にお越しください！

２階に上がると目に入ってきたのはファッションの木。洗練された何かを感じる一方で、異様な光景にも見える展示です。

一通り見終えた後に主宰の原田崇人さんにお話を伺いました。

「本展覧会は『安心と不安』がテーマ。誰でもウェルカムだけれど、特にファッションとアートに新たな可能性を見出したい人こそ来てほしい」と語る。

主宰の原田崇人さん

ちなみに１階で販売している商品は当店在庫の一部で、言ってもらえれば３階にある他の商品も販売できるとのことだ。

３階の商品収納スペース

帰り際、原田崇人さんが我々を案内してくれたのが「太陽の鐘」というアート作品のある場所。『Shop rin art association』から１～２分歩いたところにある岡本太郎氏の作品で、緑あふれる広瀬川という川沿いに突如として現れます。普段は出来ませんが、年に何回か鐘をつけるイベントがあるとのこと。

太陽の鐘

前橋の地名を知らない人はいないけど、実際に足を運んだことのある人はまだまだ少ない街かもしれません。でも、行ってみたら面白いですよ～。

“mind-blowing”は6/14(日)までの開催。入場料はかかりません。興味のある方は前橋観光と合わせて行ってみよう！