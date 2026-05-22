東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

小売売上高（第1四半期）07:45

結果 0.9%

予想 0.5% 前回 0.9%（前期比)



【日本】

消費者物価指数（4月）08:30

結果 1.4%

予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)

結果 1.4%

予想 1.7% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 1.9%

予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

片山財務相「補正予算3兆円報道、当たらずとも遠からず」

木原官房長官「デフレ脱却判断はCPIなど総合的考慮する必要」



【米国】

トランプ米大統領

米国時間金曜15時からロックランド・コミュニティ・カレッジで演説へ



【韓国】

サムスン電子と労組が約266億ドルのボーナス支給で暫定合意

半導体部門7万8000人、1人あたり約34万ドル（約5400万円）※BBG試算

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