東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【NZ】
小売売上高（第1四半期）07:45
結果　0.9%
予想　0.5%　前回　0.9%（前期比)

【日本】
消費者物価指数（4月）08:30
結果　1.4%
予想　1.6%　前回　1.5%（前年比)
結果　1.4%
予想　1.7%　前回　1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果　1.9%
予想　2.2%　前回　2.4%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)

※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相「補正予算3兆円報道、当たらずとも遠からず」
木原官房長官「デフレ脱却判断はCPIなど総合的考慮する必要」

【米国】
トランプ米大統領
米国時間金曜15時からロックランド・コミュニティ・カレッジで演説へ

【韓国】
サムスン電子と労組が約266億ドルのボーナス支給で暫定合意
半導体部門7万8000人、1人あたり約34万ドル（約5400万円）※BBG試算