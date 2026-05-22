東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【NZ】
小売売上高（第1四半期）07:45
結果 0.9%
予想 0.5% 前回 0.9%（前期比)
【日本】
消費者物価指数（4月）08:30
結果 1.4%
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
結果 1.4%
予想 1.7% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.9%
予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相「補正予算3兆円報道、当たらずとも遠からず」
木原官房長官「デフレ脱却判断はCPIなど総合的考慮する必要」
【米国】
トランプ米大統領
米国時間金曜15時からロックランド・コミュニティ・カレッジで演説へ
【韓国】
サムスン電子と労組が約266億ドルのボーナス支給で暫定合意
半導体部門7万8000人、1人あたり約34万ドル（約5400万円）※BBG試算
※経済指標
【NZ】
小売売上高（第1四半期）07:45
結果 0.9%
予想 0.5% 前回 0.9%（前期比)
【日本】
消費者物価指数（4月）08:30
結果 1.4%
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
結果 1.4%
予想 1.7% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.9%
予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相「補正予算3兆円報道、当たらずとも遠からず」
木原官房長官「デフレ脱却判断はCPIなど総合的考慮する必要」
【米国】
トランプ米大統領
米国時間金曜15時からロックランド・コミュニティ・カレッジで演説へ
【韓国】
サムスン電子と労組が約266億ドルのボーナス支給で暫定合意
半導体部門7万8000人、1人あたり約34万ドル（約5400万円）※BBG試算