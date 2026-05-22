宇野昌磨、“本田真凜”の絶賛止まらず “架空の相手”に嫉妬心も「絶対に隣は自分」
フィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、都内で『アイスダンスチーム結成記者会見』に出席。宇野が本田へのリスペクトを繰り返し語る場面が続き、本田が思わず「ハードルが高くなっちゃう…」と苦笑いを浮かべる一幕もあった。
【写真】綺麗めコーデで仲良く並ぶ宇野昌磨＆本田真凜
2人は会見に先立ち、それぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。目標には2030年オリンピック出場を掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明かしていた。
会見では、宇野が「この度、私たちはアイスダンスチームを結成し、競技に挑戦することを決意いたしました」と改めて報告。目標については、2人そろって「2030年のオリンピックに出場することです」と力強く宣言した。2024年10月頃からアイスダンス挑戦を決めていたと言い、今秋から大会に出場し、競技復帰を果たす。
また、アイスダンスチーム結成を提案したのは宇野だったという。宇野は「どれだけ真凜がすごいかを僕が一番知っているし、それを少しでもみんなに見てもらいたい。そんなところから誘う決断に至ったので、その良さが明確に伝えられるように、パートナーとして日々努力しないといけないなと思います」と説明。「本田真凜さんはリスペクトするスケーターなので、『僕で良かったね』と言っていただけるスケーターになりたいと思います」と語った。
さらに、宇野は「真凜のスケートのすばらしさは、（自身ではない）もっとすごいアイスダンサーと組んでも伝わると思う」としつつ、想像を膨らませて「いや、それは（笑）。絶対に隣は自分が」と嫉妬をむき出しにしていた。
会見中、宇野は本田の表現力や、引退後の計画的な行動力についてたびたび称賛。本田が「ハードルが上がっちゃうから…」と照れ笑いを見せる場面もあったが、宇野は「ここにいる皆さんも真凜のスケートがすばらしいのはわかってくれていると思いますが、もっともっと、そのすばらしさをパートナーとして引き出して見せられるように、2人で強い気持ちを込めて練習します」と宣言した。本田からは手で軽く「やめてよ」とツッコまれ、笑い合う仲むつまじい様子を見せていた。
なお、宇野＆本田ペアの所属はトヨタ自動車。競技活動サポート企業には、ロート製薬、全日本空輸、0th CLINIC、I-ne、コラントッテ、Rainmakers、CELLORBが名を連ねている。
【写真】綺麗めコーデで仲良く並ぶ宇野昌磨＆本田真凜
2人は会見に先立ち、それぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。目標には2030年オリンピック出場を掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明かしていた。
また、アイスダンスチーム結成を提案したのは宇野だったという。宇野は「どれだけ真凜がすごいかを僕が一番知っているし、それを少しでもみんなに見てもらいたい。そんなところから誘う決断に至ったので、その良さが明確に伝えられるように、パートナーとして日々努力しないといけないなと思います」と説明。「本田真凜さんはリスペクトするスケーターなので、『僕で良かったね』と言っていただけるスケーターになりたいと思います」と語った。
さらに、宇野は「真凜のスケートのすばらしさは、（自身ではない）もっとすごいアイスダンサーと組んでも伝わると思う」としつつ、想像を膨らませて「いや、それは（笑）。絶対に隣は自分が」と嫉妬をむき出しにしていた。
会見中、宇野は本田の表現力や、引退後の計画的な行動力についてたびたび称賛。本田が「ハードルが上がっちゃうから…」と照れ笑いを見せる場面もあったが、宇野は「ここにいる皆さんも真凜のスケートがすばらしいのはわかってくれていると思いますが、もっともっと、そのすばらしさをパートナーとして引き出して見せられるように、2人で強い気持ちを込めて練習します」と宣言した。本田からは手で軽く「やめてよ」とツッコまれ、笑い合う仲むつまじい様子を見せていた。
なお、宇野＆本田ペアの所属はトヨタ自動車。競技活動サポート企業には、ロート製薬、全日本空輸、0th CLINIC、I-ne、コラントッテ、Rainmakers、CELLORBが名を連ねている。