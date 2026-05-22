福岡県議会（定数８７人）が報道機関の取材活動における撮影や録音に対し、事前に議員や議会側の承認を得ることなどを要請する通知の発出を検討していることがわかった。

議会事務局は「過度に取材を制限する意図はない」と説明しているが、一部の議員からは「やりすぎではないか」との声が上がっている。

議会事務局によると、今月に入って、蔵内勇夫県議会議長から議会棟内での取材に関するルールを明文化するよう指示があり、議会事務局が通知の原案を作成。自民党、民主県政、公明党、新政会の主要４会派の議員らで構成する議会運営委員会小委員会で内容を検討した上で、報道機関に通知することを想定しているという。

通知の原案では、議会棟内で取材や撮影、録音などを行う場合は原則、前日までに対象者に承認を得るほか、撮影や録音については事前に議会事務局の承認を得ることなどを要請。撮影の許可をしていない議員や県職員が写り込まないよう注意することも求めている。

県議の一人は「報道機関の取材も当然、節度は必要」とする一方、「県民に開かれた議会を目指すべきであり、制限するようなやり方は行きすぎだ」と話した。