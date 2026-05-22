「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、フライトソリューションズ<3753.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



２０日の取引終了後に発表した２７年３月期単独業績予想で、売上高５０億３０００万円（前期比７１．８％増）、営業利益３億８０００万円（前の期２億７６００万円の赤字）と、大幅増収で４期ぶりの黒字転換を見込むことが引き続き買い予想数の上昇につながっているようだ。ＳＩソリューション事業で「Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ」などクラウドサービスを活用したシステム開発支援に注力するほか、決済ソリューション事業の製品やＥＣソリューション事業のＥＣサイト構築パッケージなどの拡販を進めることが寄与する見通しだ。



ただ、同銘柄は投資家の強弱観が対立しやすい銘柄として知られている。この日は、朝方に前日比１１円（５．１％）上昇したのち、マイナスに転じ２０円（９．３％）安となるなど荒い動きとなっており、こうした株価の動きもあって「売り予想数上昇」でも３位にランクインしている。



出所：MINKABU PRESS