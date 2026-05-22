UEFAが2030年W杯欧州予選方式を大幅改革へ!! ネーションズリーグ上位勢と下位勢を分離
欧州サッカー連盟(UEFA)執行委員会は20日、2030年ワールドカップ欧州予選と2028-29年のUEFAネーションズリーグ(NL)から各大会方式を刷新することで決定したと発表した。
北中米W杯予選は1組4か国のA〜F組と1組5か国のG〜L組の合計12グループで実施し、各組1位がW杯ストレートインで同2位が欧州プレーオフに進むレギュレーションだった。次回予選では実力差が大きく開いた試合を減らすため、NLリーグAとリーグBの36チームが欧州予選リーグ1に、残るNLリーグC勢が欧州予選リーグ2に振り分けられることになった。なお、スペインとポルトガルは共催国として30年W杯出場が決まっているが、次回NLの参加リーグを確定させるために予選に参加する。
リーグ1は1組12か国の合計3グループで、各組は3つのポットから4か国ずつが入る編成。同組の全チームと対戦することはせず、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のように同組のうち各ポット2チームと1試合ずつ、合計6試合を行うスイス方式になる。各組首位がW杯ストレートインとなり、その他のチームは欧州出場枠に応じて欧州プレーオフ出場権が与えられる。
リーグ2は1組6か国の合計3グループ制だが、全体の出場チームに応じて5か国や7か国のグループも発生する可能性があるという。各組は3つのポットから2か国ずつが入る編成。同一ポットのチームとはホームとアウェーの両方で対戦し、異なるポットのチームとはそれぞれホームとアウェーのいずれかで1試合ずつ対戦する全6試合制になる。リーグ2勢がW杯出場権を獲得する流れは明らかになっていないものの「すべてのチームに公平な予選の機会を保証する」といい、成績上位チームには欧州PO出場権が与えられる形になりそうだ。
また、28-29年のNLはこれまでのリーグA〜リーグDまでの4リーグ編成からリーグA、リーグB、リーグCの3リーグ編成に改革される。各リーグは1組6か国の合計3グループ制で、W杯予選リーグ2と同じ方式で試合を実施。リーグA各組2位以上と3位のうち成績上位1チームが準々決勝に進む。リーグBとリーグCの各組首位が自動昇格、各リーグ最下位は自動降格。各組4位と5位のチームは下位リーグ2位と3位のチームと入れ替え戦を行う。
各大会の新方式は調整を経て9月に最終決定する見通し。アレクサンダー・チェフェリン会長は「競技のバランスを高めて消化試合を減らし、ファンにより魅力的でダイナミックな大会を提供するとともに、国際カレンダーに追加の日程を設けることなくすべてのチームに公平な予選の機会を保証する。これらの変更はUEFA男子代表サッカーの価値を高めるものであり、我々は新しい大会システムの導入を大いに楽しみにしている」とコメントした。
北中米W杯予選は1組4か国のA〜F組と1組5か国のG〜L組の合計12グループで実施し、各組1位がW杯ストレートインで同2位が欧州プレーオフに進むレギュレーションだった。次回予選では実力差が大きく開いた試合を減らすため、NLリーグAとリーグBの36チームが欧州予選リーグ1に、残るNLリーグC勢が欧州予選リーグ2に振り分けられることになった。なお、スペインとポルトガルは共催国として30年W杯出場が決まっているが、次回NLの参加リーグを確定させるために予選に参加する。
リーグ2は1組6か国の合計3グループ制だが、全体の出場チームに応じて5か国や7か国のグループも発生する可能性があるという。各組は3つのポットから2か国ずつが入る編成。同一ポットのチームとはホームとアウェーの両方で対戦し、異なるポットのチームとはそれぞれホームとアウェーのいずれかで1試合ずつ対戦する全6試合制になる。リーグ2勢がW杯出場権を獲得する流れは明らかになっていないものの「すべてのチームに公平な予選の機会を保証する」といい、成績上位チームには欧州PO出場権が与えられる形になりそうだ。
また、28-29年のNLはこれまでのリーグA〜リーグDまでの4リーグ編成からリーグA、リーグB、リーグCの3リーグ編成に改革される。各リーグは1組6か国の合計3グループ制で、W杯予選リーグ2と同じ方式で試合を実施。リーグA各組2位以上と3位のうち成績上位1チームが準々決勝に進む。リーグBとリーグCの各組首位が自動昇格、各リーグ最下位は自動降格。各組4位と5位のチームは下位リーグ2位と3位のチームと入れ替え戦を行う。
各大会の新方式は調整を経て9月に最終決定する見通し。アレクサンダー・チェフェリン会長は「競技のバランスを高めて消化試合を減らし、ファンにより魅力的でダイナミックな大会を提供するとともに、国際カレンダーに追加の日程を設けることなくすべてのチームに公平な予選の機会を保証する。これらの変更はUEFA男子代表サッカーの価値を高めるものであり、我々は新しい大会システムの導入を大いに楽しみにしている」とコメントした。