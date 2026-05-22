お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が22日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。ロケ先でのトラブル解決法を明かした。

同番組には「歌と体操W元お姉さん」として、NHK「おかあさんといっしょ」で19代目“歌のお姉さん”を務めた歌手・はいだしょうこと、今年3月に卒業したばかりの“初代体操のお姉さん”秋元杏月が登場した。

ゲストに対する勝手なイメージとして、児嶋が「生意気なガキを黙らせる技があるっぽい」と伝えると、2人は「ええ〜っ分かんない」と困惑。MCの「ハライチ」澤部佑は「1回“バツ”（の札）を出しておきましょう」と助け船を出した。

すると児嶋は、自身の体験談を披露。「ちっちゃい子が本当にうるさくてロケにならないような時に」と切り出した。

そして「データ的な必殺技で、“好きな子、いるだろ〜？”って（冷やかして）言うと、ホントに黙る」といい、「“えっ、いないよ〜”って、ホントに黙る」と実感している様子。「殴ったりとかそういうのじゃないよ」と解説を重ねた。

これを受けてはいだは「みんないろんな場所から来ていて、いつもの保育園とか幼稚園じゃないから、緊張して現場に集まってる」と、出演する子供たちの事情を説明。「だから私たちは“お約束”って言って危なくないようにするんですけど、結構それを聞いてくれる」と語っていた。