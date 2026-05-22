フランスの港湾都市を舞台にした映画「イート・ザ・ナイト」（監督＝キャロリーヌ・ポギ＆ジョナタン・ビネル、５月２３日公開）は二つの世界を生きてきた若者たちをめぐる物語だ。

二つのうち一つは、現実世界。もう一つは、あるオンラインＲＰＧ（ロールプレイング・ゲーム）の世界だが、それは間もなくサービス終了予定。その終わりの日に向かって、切なく、危うく疾走する本作は、現実とオンラインゲームの関係性に対する認識を更新する。人と人とのつながり方への固定観念を覆す。快作だ。（編集委員 恩田泰子）

そのオンラインゲーム「Darknoon ダークヌーン」は、大規模多人数同時参加型のＭＭＯＲＰＧ（マッシブリー・マルチプレイヤー・オンライン・ロールプレイング・ゲーム）。この映画の中だけのゲームなので、内容やゴールは定かではないが、基本的にはゲーム内での経験を通して、自らのアバターを成長させていくものらしい。その中には苛烈な戦闘も含まれる。

プレイヤー歴９年の１７歳の少女アポリーヌ（リラ・グノー）は、少し年の離れた兄パブロ（テオ・ショルビ）とともに、このオンラインゲームに没頭し、たくさんの思い出を重ねて来た。アポリーヌいわく、「ダークヌーン」の世界は、「私たちの居場所」であり、「世界一好きな場所」であり、「故郷」だ。

それが間もなく消える。「市場とテクノロジーの変化」を理由にサーバーが閉鎖されることになったのだ。「終了まで６０日」の時点から、物語はうねり出す。

兄パブロはドラッグの売人。製造も自分でこなす独立独歩の小商いをしてきたが、その日常が波立ち始める。「運命の恋人」となる青年ナイト（エルヴァン・ケポア・ファレ）との出会い、地元を暗躍するワルたちとの対立、抗争……。次第に、パブロとナイト、そしてアポリーヌが生きる現実の世界にも、「終わり」の気配が濃密に漂い始める。

現実とオンラインゲームの世界は別物――というのが、旧来の「常識」。だが本作は、ことの善悪はどうあれ、もう既に両者は混ざっているのだということを示していく。

アポリーヌが言うように、この兄妹（きょうだい）にとって「ダークヌーン」の世界は、いわば故郷。兄は妹を残して、一足先に外の世界へ飛び出していくが、故郷での時間と経験は、パブロの生き方を陰に陽に左右する。好戦的なのもそのせいかもしれない。

ただ、それ以上に興味深いのは、現実世界の旧来の作法、常識、偏見を、パブロが意に介さないことだ。父権主義社会の象徴のようなワルたちの組織に当たり前のように背を向け、同性のナイトと当たり前のように恋に落ちる。その自由さにこそ未来をひらくカギが潜んでいるのではないかと思う。ただし、ゲームの世界との決定的な違い――生身の肉体でリセットの利かない闘いをしなくてはならないこと――が彼らにとっての最大の壁になるのだけれど。

世の中はどんどん移ろって、慣れ親しんだ故郷は主に経済的な理由で姿を変え、ひいては失われていく。そんな状況に、オンラインゲーム育ちの兄妹も直面する。そして「よそ」から移り住んできたナイトも、故郷を失う痛みをきっと知っている。観客の多くも例外ではないだろう。この映画は、世界に渦巻くその喪失感とも共振して見る者の心を打つ。どんどん広がっていくくすんだ世界をどう生きていくか。あるいは生きていきたいか。それを問う作品でもあると言えるだろう。

映像、俳優たちの存在感、そして現実社会と人間のありようをしっかり踏まえた物語の力は並外れている。「ダークムーン」のハイパーリアルな映像は、この映画のために一から作ったというのが信じがたいほどの出来。その世界観とどこか重なる現実の風景のとらえ方も出色だ。

パブロとナイトのロマンスと鮮烈な愛の交歓をごく自然に扱っていることも、それぞれの身の上話を潔く省略していることも、好ましい。だからこそ、パブロ、ナイト、アポリーヌ、それぞれの言動、まなざしにこめられた思いが際立ちもする。アポリーヌが兄、さらにはナイトととともに過ごす「ダークヌーン」での時間が心に残る。たとえその後に何があっても、生きていく者にとってのよすがとなると思わせる。そして、そうした光景の記憶は観客の心にも焼き付くのだ。

◇「イート・ザ・ナイト」（原題：EAT THE NIGHT）＝フランス／２０２４年／上映時間：１０７分／提供：JAIHO／配給：グッチーズ・フリースクール＝５月２３日から東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開