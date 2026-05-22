BTS・Jung Kook（ジョングク、28）が、米ファッションブランド「カルバン・クライン（Calvin Klein）」とコラボしたコレクション「2026 Jungkook for Calvin Klein（CKJK）」は、世界各所で在庫切れの人気を博している。

同社は20日、グローバル公式サイトで「2026 CKJK」コレクション36点の販売を開始。発売直後、米国公式サイトでは30分もたたないうちに全36製品が完売した。日本、ポーランド、オーストラリア、イタリアなど主要国の公式サイトでも全製品の完売となった。

韓国メディアのスポーツ東亜は22日「特に中国のサイトでは、ジョングクが広告写真で着用したレザージャケットが公開されてから1分で全サイズが売り切れた。この製品は今回のコレクションの中で最高価格の製品として知られている。また、コレクション公開直後に全世界のファンが同時に殺到し、グローバルサイトが一時的にダウンした」と報じた。

今回のコレクションは、初期のコンセプト会議から最終デザインのディテールまでの全工程をジョングクが直接関わった。直筆サインを裏地の刺しゅうに取り入れるなど、特別な一品に仕上げた。

カルバン・クライン58年の歴史の中で、初めてアイドルが直接デザインプロセスに参加したコラボレーションプロジェクトという点で話題を呼んだ。同社は公式SNSで「グローバルアイコンの本当のスタイルを込めた大胆な表現。前例のないコラボレーション」と紹介していた。