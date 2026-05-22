都内で会見…アイスダンスチームを結成

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指す。交際関係にある2人。宇野さんは「どうせならというか、絶対、隣は自分がいいなと」と本音を激白。隣の本田さんを笑顔にさせるシーンがあった。

会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集まった。2人はこの日の朝、自身のSNSで現役復帰を表明。会見で改めて現役復帰と、アイスダンス挑戦を報告した。今秋からの競技に出場する事を目指しており、将来的な目標は「2030年のオリンピックに出場することです」と2人で声をそろえて語った。

アイスダンスで五輪を目指すにあたり、宇野さんから本田さんにオファー。宇野さんは「どれだけ真凜が凄いかを僕が一番知っているし、皆にそれをより伝えたい」と熱弁。「より多くの人にこの素晴らしさを伝えたいとも思ったし、ぶっちゃけると僕じゃなくても真凜のスケートの素晴らしさは伝わると思う。僕じゃない素晴らしいアイスダンサーと組んだら、きっと数年でトップレベルで戦っている」とパートナーの素晴らしさを伝えた。

さらに「（本田さんが）他の男の人とトップで滑っている姿を想像しても『それはな……』と思って（笑）」と本音を口にし、隣の本田さんも笑顔に。「どうせならというか、絶対、隣は自分がいいなと。普通の人間なら絶対思う。僕は思うんですよ。なので、はい。こういう決断になりました」と目を見開いて説明した。

宇野さんと本田さんは22年9月に交際を公表。その後、宇野さんは自身のYouTubeで一度は破局した時期があったものの、復縁したことも明かしている。



（THE ANSWER編集部）