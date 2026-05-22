プルマン東京田町にて販売されている、ギフトにも最適なクッキー缶「アソーテッド・クッキー 」がリニューアル。

北海道産バターをより贅沢に配合し、ロンネフェルト茶葉などを使用した香り豊かな味わいへと、洗練されたラインナップに変化します！

プルマン東京田町「アソーテッド・クッキー 」

販売期間：2026年6月1日(日)より通年販売

販売時間：11:00〜20:30

場所：KASA GRAB ＆ GO (テイクアウト専用) / 東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

予約・取り置き：03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表)

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」で好評の「プルマン東京田町 アソーテッド・クッキー」の内容を一部リニューアル。

北海道産バターをより贅沢に配合し、ロンネフェルト茶葉などを使用した香り豊かな味わいのラインナップに変化します☆

過去、日本テレビ『ぐるぐるナインティナイン』の人気企画「ゴチになります！26」で“おみや”として紹介された「アソーテッド・クッキー」

自宅でのティータイムや贈り物として、支持を集めてきたクッキー缶です。

今回、このクッキー缶から4種のクッキーを刷新。

プルマン東京田町のパティシエによる、繊細な技と遊び心が光るクッキーの詰め合わせが、より洗練されたラインナップになります！

ホテルオリジナル缶にたっぷり詰まったクッキーアソートは、自宅用としてはもちろん、お土産やギフトにも最適です。

缶を開けた瞬間の華やかさと、1枚ごとに異なる味わいが、贈る人にも贈られる人にも特別なひとときを届けてくれます☆

アソーテッド・クッキー

料金：3,800円(税込)

内容量：350g

賞味期限：製造日から1カ月

保存方法：直射日光および高温多湿を避け、涼しい場所にて保管

アレルゲン：小麦、乳、卵、アーモンド、くるみ、 大豆、りんご ※蜂蜜を使用

クッキーラインナップ（全8種）：

サブレ フィーユ清々しい茶葉が香るほろほろ食感のサブレサブレ ロゼフリュイ林檎やローズヒップにグレープフルーツの香りを纏わせたサブレガレット シトロンバターとレモンをたっぷり使用した薄焼きサブレディアマンカカオノワゼットカカオパウダーとヘーゼルナッツを使用したサブレペカンてんさい糖とペカンナッツをたっぷり使用したザクザク食感のクッキーフロランタン発酵バターとはちみつを使用したキャラメリゼショコラノアくるみとチョコチップがたっぷり入った濃厚クッキーディアマンヴァニーユマカダミアとバニラが香る贅沢クッキー

美しく敷き詰められ、香りや食感の違いを楽しめる「アソーテッド・クッキー」は、パティシエが丁寧に焼き上げたホテルメイド。

8種類のクッキーから今回、4種類が刷新されます。

北海道産バターをより贅沢に使用したリッチな配合により、それぞれの素材の風味や食感をさらに引き立てる味わいへと仕上げられています。

人気の高いフロランタンやペカンはそのままに、アフタヌーンティーで好評のドイツ老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の茶葉を使用した新クッキーが登場。

ほろほろ食感の香り高いサブレが2種類、新しく加わります！

さらに、レモンをたっぷり使った爽やかな薄焼きサブレと、カカオとナッツをベースにトンカ豆のエキゾチックな香りをまとわせたサブレも追加。

多彩な香りと味わいを楽しめるアソートへ、アップデートしました。

全8種のクッキーが、それぞれ異なる魅力を持つ“主役”として、缶の中を彩ります☆

サブレ フィーユ

ロンネフェルト社モルゲンタウの茶葉を使用した、ほろほろ食感のサブレ。

中国緑茶の清々しい味わいに、マリーゴールドやベルガモットの香りが特徴です。

サブレ ロゼフリュイ

ロンネフェルト社バイタルグレープフルーツの茶葉を使用したサブレ。

林檎やグレープフルーツの上品な酸味と、ローズヒップの華やかな香りが魅力です。

ガレット シトロン

バターとレモンをたっぷり使用した薄いサブレ。

ざくざく食感と爽やかな柑橘の香りがアクセントになっています。

ディアマンカカオノワゼット

カカオパウダーとヘーゼルナッツを使用したサブレ。

ほのかに香るトンカ豆のエキゾチックな香りがポイントです。

4種のクッキーを刷新し、より洗練されたラインナップにリニューアル。

プルマン東京田町の新しい「アソーテッド・クッキー 」は、2026年6月1日より通年販売開始です☆

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