ガーリックシュリンプビーフなど全3品！ゼッテリア「アジアンバーガーフェア」
ゼッテリアにて、「えび×ビーフ」の贅沢バーガーなどが登場する「アジアンバーガーフェア」を開催。
「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新メニュー3品が販売されます☆
ゼッテリア「アジアンバーガーフェア」
期間：2026年5月27日(水)〜6月中旬 ※なくなり次第終了
販売店舗：一部店舗を除く269店舗で販売予定（2026年5月20日時点）
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、初夏にぴったりな、アジアンテイストのハンバーガーを楽しむ「アジアンバーガーフェア」を開催。
期間限定で「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など、3つの新メニューが販売されます。
「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」は、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせた贅沢なバーガー。
ビーフ100％のパティとともに、特製ガーリックシュリンプソースやレタス・スライストマト・マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます！
ガーリックの風味やライムの爽やかな香りが特徴の特製ソースは、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせと相性抜群で、やみつきになる味わいです☆
同時に登場する「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」は、えび好きにはたまらない一品。
えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースで仕上げられています。
えびのプリプリ食感と旨みを、存分に楽しめるメニューです！
さらに、サクサクの竜田チキンに唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた「スウィートチリチキンバーガー」も販売。
隠し味に爽やかなレモンとナンプラーを効かせた、アジアンテイストなバーガーです☆
アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー
価格：590円(税込)
ビーフ100％のパティに、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせた「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」
特製ガーリックシュリンプソースを使い、レタスやスライストマト、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらか食感のバンズで挟んでいます。
特製ソースは、ガーリックの風味やライムの爽やかな香りで、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせと相性抜群。
やみつきになる味わいのアジアンテイストバーガーです☆
アジアンガーリックシュリンプえびバーガー
価格：590円(税込)
えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせた「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」
特製ガーリックシュリンプソースや、レタス・スライストマト・マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズでサンドしています。
えびの旨みが存分に楽しめる、えび好きにはたまらない一品です！
スウィートチリチキンバーガー
価格：520円(税込)
サクサクの竜田チキンに、唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた「スウィートチリチキンバーガー」
カットレタスやレリッシュ、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらか食感のバンズで挟んだメニューです。
隠し味として、特製スウィートチリソースに、爽やかなレモンとナンプラーを効かせてアジアンテイストに仕上げられています。
初夏にぴったりな、アジアンテイストのハンバーガーが楽しめる期間限定フェア。
ゼッテリアの「アジアンバーガーフェア」は、2026年5月27日から6月中旬まで開催です！
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