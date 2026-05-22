ゼッテリアにて、「えび×ビーフ」の贅沢バーガーなどが登場する「アジアンバーガーフェア」を開催。

「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新メニュー3品が販売されます☆

ゼッテリア「アジアンバーガーフェア」

期間：2026年5月27日(水)〜6月中旬 ※なくなり次第終了

販売店舗：一部店舗を除く269店舗で販売予定（2026年5月20日時点）

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、初夏にぴったりな、アジアンテイストのハンバーガーを楽しむ「アジアンバーガーフェア」を開催。

期間限定で「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など、3つの新メニューが販売されます。

「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」は、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせた贅沢なバーガー。

ビーフ100％のパティとともに、特製ガーリックシュリンプソースやレタス・スライストマト・マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます！

ガーリックの風味やライムの爽やかな香りが特徴の特製ソースは、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせと相性抜群で、やみつきになる味わいです☆

同時に登場する「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」は、えび好きにはたまらない一品。

えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースで仕上げられています。

えびのプリプリ食感と旨みを、存分に楽しめるメニューです！

さらに、サクサクの竜田チキンに唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた「スウィートチリチキンバーガー」も販売。

隠し味に爽やかなレモンとナンプラーを効かせた、アジアンテイストなバーガーです☆

アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー

価格：590円(税込)

ビーフ100％のパティに、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせた「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」

特製ガーリックシュリンプソースを使い、レタスやスライストマト、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらか食感のバンズで挟んでいます。

特製ソースは、ガーリックの風味やライムの爽やかな香りで、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせと相性抜群。

やみつきになる味わいのアジアンテイストバーガーです☆

アジアンガーリックシュリンプえびバーガー

価格：590円(税込)

えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせた「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」

特製ガーリックシュリンプソースや、レタス・スライストマト・マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズでサンドしています。

えびの旨みが存分に楽しめる、えび好きにはたまらない一品です！

スウィートチリチキンバーガー

価格：520円(税込)

サクサクの竜田チキンに、唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた「スウィートチリチキンバーガー」

カットレタスやレリッシュ、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらか食感のバンズで挟んだメニューです。

隠し味として、特製スウィートチリソースに、爽やかなレモンとナンプラーを効かせてアジアンテイストに仕上げられています。

初夏にぴったりな、アジアンテイストのハンバーガーが楽しめる期間限定フェア。

ゼッテリアの「アジアンバーガーフェア」は、2026年5月27日から6月中旬まで開催です！

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