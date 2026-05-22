「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）

幕下最下位格で初土俵を踏んだ大森（２２）＝追手風＝が、清水海（境川）に鮮やかな上手投げを決め、６勝１敗で場所を終えた。清水海は５勝２敗。

六番相撲で“史上最強の新弟子”の異名を誇る旭富士に敗れたが、引きずることはなかった。まわしを取れず、相手の突き押しに手こずったが、右上手を引いて余裕が出た。寄り進む相手を土俵際で豪快に裏返しにした。「中に入られたがまわしを取れて落ち着いた」と振り返り、上手投げへの自信を「一応。企業秘密です」と語った。

６勝１敗の成績を「最善は尽くせた」と手応えを口にした。部屋付きで自身をスカウトした北陣親方（元小結遠藤）からは「強い相手とやれて良かったな」と声をかけられたという。

端正な顔立ちと筋肉質な体で注目を集め、取組ごとに声援が大きくなっていった。「楽しかったです」と感想を語り「稽古してもっと進化したい。パワーと体重をつけていきたい」と前を向いた。

なお、その後の取組で、優勝争い単独トップだった天空海が夢道鵬に敗れて６勝１敗。大森は千秋楽の優勝決定トーナメントに進むことになった。