黒柳徹子、『地獄に落ちるわよ』見ていた「私が出てくるとは思わなかった」戸田恵梨香に感想ぶつける
俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演。黒柳徹子は、戸田が主演を務めたNetflixの『地獄に落ちるわよ』を見ていたと明かし、感想をぶつけた。
【写真】「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」純白の衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
徹子は戸田が細木数子を演じた『地獄に落ちるわよ』について「細木数子をおやりになったのが話題になっているんだけど…」と水を向けた。戸田は「すっごい楽しかったんですよ」と振り返った。
これに徹子は「私も拝見しました。見ているうちにだんだんあなたが細木数子さんじゃないかと思えるようになりました。すごい」と感想を述べた。戸田は「声だけですけど、徹子さんも…」と、劇中に『徹子の部屋』の番組がうっすら出たことについて聞くと、徹子は「びっくりした。私が出てくるとは思わなかった」と笑顔を見せていた。
【写真】「徹子の部屋に出るだと！！！？？？！」純白の衣装で登場した戸田恵梨香
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
これに徹子は「私も拝見しました。見ているうちにだんだんあなたが細木数子さんじゃないかと思えるようになりました。すごい」と感想を述べた。戸田は「声だけですけど、徹子さんも…」と、劇中に『徹子の部屋』の番組がうっすら出たことについて聞くと、徹子は「びっくりした。私が出てくるとは思わなかった」と笑顔を見せていた。