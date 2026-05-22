プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日に都内で会見。アイスダンスチームを結成したことを報告した。ともにトヨタ自動車の所属選手となり、3月に選手登録を済ませた。

会見冒頭で宇野さんは「この度、私達はアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました。2024年10月ごろに2人でこの決断をし、今日これまでアイスダンスに真剣に取り組み歩んできました」

本田さんは「私達は今年の秋の大会より選手として競技に出場するために準備を進めています。2人で掲げた目標を達成できるように、日々練習を積み重ねていきたいなと思っています」とそれぞれ所信表明。

目標については、宇野さんは「とても大事な部分なので2人の口から言わせてください。いきます。せーの」と声を合わせて「2030年のオリンピックに出場することです」と掲げた。

アイスダンスチーム結成のきっかけについて、宇野さんが「僕から本田真凜さんにオリンピックを目指して一緒にアイスダンスをやりませんかとお声をかけさせていただいて」と明かし、本田さんは

「自分の中で大きな覚悟が決まったので、“一緒に目指したいです”ということを伝えさせていただきました」と説明した。

2022年に交際を公にした2人。宇野さんの初プロデュースとなる25年のアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」ではアイスダンスを披露していた。また、2人が共同で運営していると思われるインスタグラムのアカウントではアイスダンスの練習に取り組む姿を公開していた。宇野さんは「1年半練習して難しいこともたくさんあるんですけど、2人だからこそ楽しい。日々、アスリートって楽しいだけではなくて、そんな練習の中でも2人だからこそつらい日々も楽しい。2人の目標だからこそ強い想いでかなえたい。アイスショーという場でも僕たちは競技だと思ってやらせていただいていた」とこれまでの歩みを語った。

宇野さんは2018年平昌、22年北京五輪2大会連続メダリスト。国内の五輪メダリストがアイスダンスに転向するのは、高橋大輔さん（40）以来、2人目となる。