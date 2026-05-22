21日、都内で行われた「ポムポムポーション CAFE」オープニングイベントに、俳優の榮倉奈々（38）がお客様第一号として登場した。

【映像】ポムポムプリンのファンサにメロメロな榮倉奈々

イベントでは「ブレンディ」ポーションとコラボし、店長を務めるサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンが榮倉をお出迎え。小学校から大好きだったというポムポムプリンとの夢の共演や、名前を呼んでくれるファンサービスに榮倉はメロメロの様子だった。

プリン「奈々さん、召し上がれ」

榮倉「いま名前を呼ばれたことに、全部持っていかれた。うれしい。『奈々さん』って呼ぶんだね、ありがとう。小学校から本当にプリンちゃん大好きだったから、まさか店長に会えるとは思わなくて、うれしかった。すごくかわいいし、この空間も子どもとの思い出作りに、家族で来たら楽しいかなと思いながら見させてもらった」

そんな榮倉に、この夏行ってみたい場所を聞いてみると次のように答えた。

榮倉「日本の素敵な避暑地に行ってみたいなと思っている。具体的にどこっていうわけではないけど、きっと暑くなると思うから、日本の素敵な場所巡りをしてみたい」

（『ABEMA Morning』より）



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