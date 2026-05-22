ひらがな6文字を並び替えて単語を完成させるアナグラムクイズに挑戦！ 「う が す く い そ」を並び替えると、どんな言葉になるでしょうか？ 制限時間は1分。ひらめき力を試して、脳をすっきりリフレッシュしましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回のお題は6文字。1分以内を目標に、ひらめき力を試してみましょう！

問題：「う が す く い そ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う が す く い そ

ヒント：最後の文字は「く」

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正解：すいそうがく

正解は「すいそうがく」でした。

▼解説
「吹奏楽」とは、管楽器や打楽器を中心に編成された音楽のこと。学校の部活動でもおなじみで、ブラスバンドの華やかな演奏は聴く人の心を躍らせてくれますね。最後の「がく」から考えると糸口がつかみやすかったかもしれません。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)