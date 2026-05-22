【福島県】「静寂に包まれた奥飯坂」穴原温泉の魅力とは？ ダイナミックな渓谷美や美肌の湯、中野不動尊を巡る旅
穴原（あなばら）温泉は、福島屈指の温泉街である飯坂温泉の中心部から、摺上川（すりかみがわ）を約2kmほどさかのぼった上流に位置します。にぎやかな繁華街が広がる飯坂に対し、こちらは「奥飯坂」や「離れ座敷」と呼ばれ、静寂に包まれた落ち着いた雰囲気が特徴の温泉地です。
摺上渓谷の入り口に広がる温泉街には、老舗旅館や大型旅館が摺上川に面して立ち並びます。多くの宿の露天風呂からはダイナミックな渓谷美を望むことができ、川面を渡る風を感じながらの湯浴みは格別。
また、豊かな自然との距離が近く、時には川岸にカモシカやサルの群れが現れることもあるなど、この地ならではの野性味あふれる醍醐味（だいごみ）を味わえます。
泉質は、主に単純温泉や硫酸塩泉で、無色透明のとろとろ・さらさらとした湯触りが特徴。「美肌の湯」としても親しまれています。
そして、一部の源泉は飲泉も可能で、ほのかに甘みを感じるまろやかな味わいが特徴。共同浴場「天王寺穴原湯」では、地元の方に愛されるかなり熱めの湯加減を体感でき、昔ながらの湯治場のような情緒を今に伝えています。
おすすめは、日本三不動のひとつに数えられる「中野不動尊」です。厄除けや眼守、三ヶ月の三不動明王が祀られ、真剣な願いはどんなことでも叶えられるといわれるパワースポットとして、多くの参拝客が訪れます。
グルメでは、福島名物「円盤餃子」の老舗「餃子 照井 飯坂本店」が人気。お店の前には源泉が流れる足湯もあり、待ち時間も温泉地らしさを満喫できます。
また、温泉街にある「旧堀切邸」では、歴史的な建築物を見学しながら、美しい庭園を眺めて源泉かけ流しの足湯や手湯を楽しむこともできます。
さらに、飯坂から土湯へと続く県道「フルーツライン」沿いには数多くの果樹園があり、初夏のさくらんぼ、夏の桃、秋の梨やぶどう、冬のりんごなど、果物王国・福島ならではの採れたての味覚を一年中堪能できます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
摺上渓谷の入り口に広がる温泉街には、老舗旅館や大型旅館が摺上川に面して立ち並びます。多くの宿の露天風呂からはダイナミックな渓谷美を望むことができ、川面を渡る風を感じながらの湯浴みは格別。
泉質は、主に単純温泉や硫酸塩泉で、無色透明のとろとろ・さらさらとした湯触りが特徴。「美肌の湯」としても親しまれています。
そして、一部の源泉は飲泉も可能で、ほのかに甘みを感じるまろやかな味わいが特徴。共同浴場「天王寺穴原湯」では、地元の方に愛されるかなり熱めの湯加減を体感でき、昔ながらの湯治場のような情緒を今に伝えています。
「穴原温泉」周辺には何がある？穴原温泉の周辺には、福島の歴史や自然、そして美食を楽しめるスポットが点在しています。
おすすめは、日本三不動のひとつに数えられる「中野不動尊」です。厄除けや眼守、三ヶ月の三不動明王が祀られ、真剣な願いはどんなことでも叶えられるといわれるパワースポットとして、多くの参拝客が訪れます。
グルメでは、福島名物「円盤餃子」の老舗「餃子 照井 飯坂本店」が人気。お店の前には源泉が流れる足湯もあり、待ち時間も温泉地らしさを満喫できます。
また、温泉街にある「旧堀切邸」では、歴史的な建築物を見学しながら、美しい庭園を眺めて源泉かけ流しの足湯や手湯を楽しむこともできます。
さらに、飯坂から土湯へと続く県道「フルーツライン」沿いには数多くの果樹園があり、初夏のさくらんぼ、夏の桃、秋の梨やぶどう、冬のりんごなど、果物王国・福島ならではの採れたての味覚を一年中堪能できます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)