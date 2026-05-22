雪印メグミルクグループの雪印ビーンスタークは、「ビーンスターク すこやかM1」（7月1日からリニューアル発売）の一部規格を先行発売する。

「より母乳に近い粉ミルクを届けるために」同社は70年にわたり、母乳研究を続けている。

同商品は、2015年から雪印メグミルクと共同で実施中の「第3回全国母乳調査」から得られた最新の研究成果を生かした、新しい育児用粉ミルクとなる。

商品特長は、2015年から開始した「第3回全国母乳調査」から得られた最新の研究成果を生かした育児用粉ミルク。「ポリアミン」を日本人の母乳に含まれる量の範囲で新配合した。また、「アラキドン酸」を日本人の母乳のDHA／アラキドン酸比に合わせた量で新たに配合している。

赤ちゃんの発育に大切な成分を配合しているとのこと。新配合成分のほか「オステオポンチン」「シアル酸」「オリゴ糖（ガラクトシルラクトース）」「ホスファチジルセリン」「DHA」を摂る事ができる。

より母乳に近い粉ミルクを届けるために母乳に含まれているミネラル「マンガン」「ヨウ素」を配合した。

賞味期限を545日（18ヵ月）から730日（24ヵ月）に変更している。昨今、食品ロス削減は重要な社会的課題であり、同社では各種商品の賞味期限延長に取り組んできた。今回、保存性の再検証を行い、これまでよりも長い賞味期限を保証できることが確認できたため、賞味期限の延長を実施する。

主要成分および対象月齢・年齢の視認性を高めるとともに、明るいデザインに変更した。

［小売価格］1107円（税別）

［発売日］5月21日（木）以降順次切り替え

雪印ビーンスターク＝https://www.beanstalksnow.co.jp