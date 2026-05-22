

「マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み」

森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド（インテージSRI＋（2025年1月〜2025年12月）コーヒー市場（容器 ： カップ）累計販売金額）「マウントレーニア」から、「マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み」を、5月26日に期間限定で発売する。

「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランド。「ミルクとコーヒーを中心とした幅広い飲用体験を通じて、一人ひとりの心の拠り所になること」を目指して、いつでもどこでも手軽に楽しむことができるエスプレッソ＆ミルクの味わいや、リフレッシュ＆リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりを人々に届けてきた。1993年2月の発売から33年目を迎えた昨年、累計売上本数が100億本（インテージSRI＆インテージSRI（2018年〜2021年）およびインテージSRI＋（2021年〜2024年度）コーヒー市場（容器：カップ飲料）各年累計販売数量）」を突破した。

「マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み」は、コーヒー鑑定士の資格を持つ同社の社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒーにミルクを合わせ、アクセントで塩バニラを加えた、夏の新作となる。やさしいミルクの甘みがコーヒーのほのかな苦みを包み込み、芳醇なバニラの香りと塩のキリッとした後味が夏らしく爽やかなひとときを演出する。

夏らしく爽やかな味わいの「マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み」をぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］190円（税別）

［発売日］5月26日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp