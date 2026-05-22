ANAインターコンチネンタルホテル東京は、東京タワーを眺める絶好のロケーションを誇る、屋外スイミングプール「ガーデンプール」（4FL.）を、6月1日から9月30日までの期間、夏季営業する。

「ガーデンプール」は、赤坂・六本木という大都会の中心にありながら、アークヒルズの緑豊かな環境を生かし、“都会のオアシス”を感じさせるラグジュアリーな雰囲気が特長となっている。全長20m×幅13mのゆったりとしたプールと開放的なプールサイドで、リゾート感あふれるひとときを楽しめる。



シャンパン「モエ アンぺリアル」

今年も、フランスのシャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン」とのコラボレーションによって、白と赤を基調とした特製デザインのオーニング（日よけ）やパラソル、クッションを配した、フレンチシックな空間を演出する。さらに、今年からプールサイドの一部をウッドデッキ調にリニューアルし、よりリラックス感のある空間に仕上げた。青空の下、プールサイドでシャンパンを嗜む贅沢なひとときを過ごせる。夕暮れ時には、正面に見える東京タワーが点灯し、プールサイドや水中にもライトアップが加わることで、青と白のコントラストが美しい、涼やかで幻想的なナイトプールへと表情を変える。

同プールは、外来の一般客については、3部制（各時間帯・平日2500円〜）または終日料金（平日6500円〜）で利用できる。また、宿泊客は入場無料となるため、遠方の避暑地へ出かけることなく、都心で手軽に「クールケーション」（“Cool”と“Vacation”を組み合わせた造語で、涼しい場所で過ごす新しい旅行・休暇スタイルのこと）を楽しめる。

併設の飲食コーナー「プールサイド・スナック」では、サラダニソワーズやピッツァマルゲリータなどの各種フードメニューに加え、クールダウンにぴったりのかき氷やスムージーなどを取り揃える。

［「ガーデンプール」営業概要］

施設概要：ANAインターコンチネンタルホテル東京 4階屋外プール

20m×13m変形プール／直径6mの円形幼児用プール（水深40cm）

［併設］飲食コーナー「プールサイド・スナック」24席

※プールサイド・スナックの提供時間：ドリンク 10:00〜21:30L.O.／フード 11:00〜20:30L.O.

営業期間／時間：6月1日（月）〜9月30日（水）10:00〜22:00

1部 10:00〜13:50／2部 14:00〜17:50／3部 18:00〜21:50 3部制

※天候などの状況によって、営業期間および時間を予告なく変更する場合がある

入場料：

外来の一般客：各時間帯・平日2500円〜

終日料金：平日6500円〜

※料金は、大人1人あたり、税込み

※ロッカー使用料及び、バスタオル・ビーチサンダルの貸出しを含む

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp