

「スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ」

アース製薬は、消臭芳香剤「スッキーリ！」シリーズから、夏限定の香りとなる「スッキーリ！ お部屋用 なついろピーチソルベ」および「スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ」を、6月1日から数量限定で発売する。

気温や湿度が上昇する夏の季節は、部屋やトイレなどにこもるイヤなニオイが特に気になりやすい時期。ニオイ対策としての消臭効果はもちろんのこと、暑さで疲れた心身をリフレッシュさせるような、涼やかで心地よい香りが求められている。このような背景から、アース製薬は、最後の一滴まで効果が続くことで好評を得ている置き型消臭芳香剤「スッキーリ！」シリーズから、夏の暑い時期にぴったりの「なついろピーチソルベの香り」を発売する。同製品は太陽をたっぷり浴びて育ったフレッシュな桃をまるごとギュッと搾ったようなピーチソルベの香りとなっている。目を閉じればまるで海辺のリゾートにいるような気持ちになれる特別な香り空間を届ける。



「スッキーリ！ トイレ用 なついろピーチソルベ」

製品特長は、ほのかな甘さと、みずみずしく涼やかなピーチソルベの香りを採用した。天然精油を配合しており、部屋やトイレを上質な香りで満たす。涼しげな海辺を思わせる夏限定のパッケージデザインで、視覚からも爽やかさを演出する。

植物抽出物（植物系消臭剤）、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー（無機系消臭剤）の3種の消臭剤を配合。部屋や玄関、トイレのイヤなニオイをしっかりと除去（強力消臭）し、快適な空間を保つ。

上から下に液が落ちる独自の「逆さボトル」構造を採用している。下から吸い上げる芳香剤とは異なり、液残りがなく、最後の一滴まで消臭効果と香りが変わらずに持続する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月1日（月）

アース製薬＝https://www.earth.jp