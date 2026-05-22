ロイヤルパークホテルは、6月1日から「［マタニティプラン］プレパパママの、お二人時間を記念に。癒しのホテルステイ」を発売する。

安産祈願・子授けで有名な「水天宮」近くに位置する同ホテルでは、出産を控えた夫婦に向けた「マタニティステイプラン」を発売する。“新しい命を迎える今しかない大切なひとときを安心してゆっくりと過ごしてもらいたい”との想いから生まれた、出産前の“ラストふたりステイ”を叶える特別プランになっている。同プランでは、上質な滞在を楽しめるエグゼクティブフロアの部屋を用意。抱き枕「ハグモッチ プレミアム」などをはじめ妊婦の身体に寄り添う備品を準備し、快適に過ごせる環境を整えている。

また、5F「Royal Park Spa by L'OCCITANE Tokyo」のマタニティトリートメントを受けられるスパチケットを一人分付けた。デリケートな時期だからこそ、確かなケアで心と身体のバランスを整え、深いリラクゼーションへと導く。

同プランの食事は、夕朝食付・朝食付の2種類を用意。ディナーは、20F鉄板焼「すみだ」、5F日本料理「源氏香」、B1F中国料理「桂花苑」から選べて、贅沢で華やかなコースメニューと特別デザートプレートが、ふたりの優雅な夜を演出する。



「エグゼクティブラウンジ」

また、同ホテルで好評を得ているエグゼクティブフロア宿泊者の特典アニバーサリープランナーのサポートもあるとのこと。旦那様や奥様からのサプライズ演出として、日頃の感謝を伝える機会や、記念日・誕生日と合わせて利用するのもおすすめだという。なお、体調に合わせて利用できるよう同宿泊プランのキャンセル料は発生しないという。

安産祈願の参拝とともに、夫婦で過ごす最後のゆっくりとした時間に最適な同プラン。そして、同ホテルでは、出産後のお宮参りや七五三、記念日など、家族の人生に寄り添い続ける存在であるよう、節目節目のハレの日に心を込めておもてなしを行う。

［「マタニティ宿泊プラン」概要］

期間：6月1日（月）から

料金：（1）朝食＋スパ付プランエグゼクティブフロア スタンダードルーム1室2名利用 一人 4万4000円〜

（2）夕・朝食＋スパ付プランエグゼクティブフロア スタンダードルーム1室2名利用 一人 6万9000円〜

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp