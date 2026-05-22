韓国の８人組ボーイズグループ・Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓのスンミンが足首の負傷により、６月に出演する米国音楽フェスティバル「ガバナーズ・ボール」に参加しないことを２１日、所属事務所・ＪＹＰエンターテインメントが公式ＳＮＳで発表した。

同社は「スンミンは来月７日に米国・ニューヨークで行われる『ガバナーズ・ボール』には不参加となり、７人体制でステージに立つ」「スンミンは３月に左足首の痛みを訴え病院で診察を受けたところ『疲労骨折の可能性がある』と診断され、その後の検査で診断が確定した」「現在は症状および類似疾患の有無について精密検査を受けながら、治療と回復に努めている」と伝えた。そして「日常生活でも無理な体勢での活動は控え、長時間のフライトや移動は最小化し、休養を取りながら治療経過を見守っていく」とした。

「ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」は、２０１１年より毎年夏にニューヨークで開催されている大規模野外音楽フェスティバルで、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは現地時間７日にヘッドライナーとしてステージに立つ予定だ。