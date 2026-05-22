「これが答え？」aespa・ジゼルに浮上した熱愛説、ニンニンが反応　意味深すぎる絵文字が拡散

思わぬ形で“否定”の空気が広がった。

aespaのジゼルに浮上した“熱愛説”をめぐり、メンバーのニンニンが見せた思わぬ反応が注目を集めている。

【画像】ジゼルの熱愛説、ニンニンが反応

最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ジゼルと日本出身の作曲家ヤスダ・シンタロウ（Shintaro Yasuda）の熱愛説が拡散された。

きっかけとなったのは、2人がそれぞれSNSに投稿した写真だった。

似た場所で撮影されたとみられるショットや、同じ種類のスラッシーを手にした写真、さらには同時期に投稿された桜の写真などが重なり、いわゆる“ラブスタグラム”疑惑へと発展したのだ。

ヤスダ・シンタロウは、アリアナ・グランデやザ・ウィークエンドなど海外アーティストとも仕事をしてきた実力派作曲家で、グラミー賞にノミネートされた経歴も持つ。K-POP界でも多くのアーティストと協業しており、ジゼルのソロ曲『Dopamine』『Tornado』の制作に参加するなど、aespaとも接点がある人物だ。

（写真＝オンラインコミュニティ）

ただし、一部ではツーショット写真や目撃談などの決定的な証拠がないことから、「過度な憶測ではないか」と冷静な見方も出ている。

こうしたなか、話題の中心となったのがニンニンの反応だ。

ニンニンは「熱愛説が浮上したジゼルとヤスダ・シンタロウ」と題された投稿に、自らコメントを残した。そこに添えられていたのは、笑いながら涙を流す絵文字ひとつだけだった。

（画像＝オンラインコミュニティ）ニンニンがつけた絵文字

この絵文字は、呆れや困惑といったニュアンスでも使われることが多く、ファンの間ではさまざまな解釈が広がった。「どれだけ荒唐無稽だったらあの反応になるのか」「言葉よりも説得力がある」「メンバーが笑っている時点で察した」といった声が相次ぎ、事実上の“否定”ではないかとの見方も浮上している。

一方で、「単なる冗談の可能性もある」と慎重な意見もあり、議論は続いている。

なお、aespaは5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースし、本格的なカムバック活動に乗り出す予定だ。