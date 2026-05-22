◆レスリング 明治杯全日本選抜選手権 第２日（２２日、東京・駒沢体育館）

世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子７６キロ級の鏡優翔（サントリー）は、決勝に進んだ。

髪の色を自分の中で「ブームがきている」と話すピンクに染めて登場。準々決勝はテクニカルスペリオリティー、続く準決勝は２―１の辛勝。「１試合目は動きが悪いなって印象だった。２試合目は攻める展開をつくっていくということでは、自分の中で試合だからブレーキかけていたものが、今回はそれがなくいけました。ですけど、それはポイントにつなげなきゃいけないのが反省です」と振り返った。

パリ五輪制覇からの復帰戦だった昨年１２月の全日本選手権では、決勝で松雪泰葉（ジェイテクト）に終了１秒前に逆転負けして２位に敗れる屈辱を味わった。今大会はその雪辱を期すマット。今回は睡眠を十分とるなどしたことで大きなケガもなく、順調に調整しており「体はパリ以上です。（体は）今、一番最強です」と満面の笑み。

２３日の決勝で松雪とのリベンジマッチに挑む。「私がアジアと世界選手権の金メダルをとれるように頑張ります」と気持ちを引き締めた。