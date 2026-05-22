女子７６キロ級の準々決勝で危なげなく勝利したパリ五輪金メダルの鏡優翔

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◆レスリング　明治杯全日本選抜選手権　第２日（２２日、東京・駒沢体育館）

　世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子７６キロ級の鏡優翔（サントリー）は、決勝に進んだ。

　髪の色を自分の中で「ブームがきている」と話すピンクに染めて登場。準々決勝はテクニカルスペリオリティー、続く準決勝は２―１の辛勝。「１試合目は動きが悪いなって印象だった。２試合目は攻める展開をつくっていくということでは、自分の中で試合だからブレーキかけていたものが、今回はそれがなくいけました。ですけど、それはポイントにつなげなきゃいけないのが反省です」と振り返った。

　パリ五輪制覇からの復帰戦だった昨年１２月の全日本選手権では、決勝で松雪泰葉（ジェイテクト）に終了１秒前に逆転負けして２位に敗れる屈辱を味わった。今大会はその雪辱を期すマット。今回は睡眠を十分とるなどしたことで大きなケガもなく、順調に調整しており「体はパリ以上です。（体は）今、一番最強です」と満面の笑み。

　２３日の決勝で松雪とのリベンジマッチに挑む。「私がアジアと世界選手権の金メダルをとれるように頑張ります」と気持ちを引き締めた。