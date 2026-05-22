アワワコール×YANUK初コラボ♡夏映えカップインウェアが登場

ワコールが展開する「OUR WACOAL（アワワコール）」と、人気デニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」が初のコラボレーションを実現♡2026年6月4日（木）より、デニムスタイルをより快適に楽しめる3種のカップインウェアが登場します。服と下着の役割を1枚で叶える機能性に加え、デニムに映えるカラーリングや素材感にもこだわったアイテムは、この夏のワードローブに欠かせない存在になりそうです。

デニム映えする洗練デザイン

今回のコラボでは、「OUR WACOAL」の快適な着ごこちと、「YANUK」ならではの本格的なものづくりが融合。

デニムファッションをより軽やかに楽しめるよう、シルエットや素材、カラーリングまで細部にこだわっています。

特に注目したいのが、ノンワイヤーながら自然で美しいバストラインを叶える左右一体型カップ。さらに、フリーカッティング仕様のアンダー設計で背中の段差を軽減し、アウターにも響きにくい仕様です。

夏の薄着シーズンでも安心して着こなせるのが嬉しいポイント。

背中や裾には「YANUK」オリジナル刺繍を施し、シンプルな中にも特別感をプラス。デニムと合わせるだけで、こなれ感のある大人カジュアルが完成します。

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全3型のラインアップをチェック

［カップインバイカラーキャミソール］



価格：9,900円（税込）

配色パイピングと華奢なストラップがアクセントになったトレンド感たっぷりのデザイン。

伸縮性のあるハーフミラノリブ素材を使用し、テンセル™ブランドのリヨセル繊維混ならではのなめらかな肌ざわりを実現しています。1枚で着映えするので、デニムパンツとのシンプルコーデにもぴったりです。

サイズ：M／L（カラー：BR（ブラウン）／GR（グリーン））

［カップインベアキャミソール］



価格：11,000円（税込）

人気のベアキャミソールをベースにした万能アイテム。シアートップスやカーディガンのインナーとしても活躍し、ベーシックながら洗練された印象に仕上がります。

やわらかな風合いと上品な光沢感のある素材で、着心地も抜群です。

サイズ：M／L（カラー：BL（ブラック）／WH（ホワイト））

［カップインパイルタンクトップ］



価格：11,000円（税込）

さらっとした肌ざわりのパイル素材を使用した、夏らしい爽やかな1枚。スクエアネックデザインがデコルテを美しく見せ、デニムとの相性も抜群です。

ニュアンス感のあるカラー展開で、大人のリラックススタイルを演出してくれます。

サイズ：M／L（カラー：OB（チャコールグレー）／GR（グリーン））

この夏は快適デニムスタイルを♡

「OUR WACOAL」と「YANUK」のこだわりが詰まった今回のコラボレーションは、見た目のおしゃれさだけでなく、快適な着ごこちまで叶えてくれるのが魅力。

ノンワイヤーとは思えない美しいシルエットと、夏でもさらりと着られる素材感で、毎日のデニムコーデをアップデートしてくれそうです。

お気に入りのデニムに合わせて、自分らしい夏スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡