330万円スタートに「良心的」の声 一方でディーゼル廃止には賛否も

2026年5月21日、マツダは新型「CX-5」を発表し、同日より販売を開始しました。国内外で高い人気を誇るミドルサイズSUVが、約9年ぶりのフルモデルチェンジを受け、3代目モデルへと進化します。

マツダの主力SUVとして長年支持されてきたCX-5だけに、今回の全面刷新には大きな注目が集まっており、ネット上でも早速多くの反響が集まっています。

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初代CX-5は2012年に登場しました。当時のマツダが推進していた「魂動デザイン」と「SKYACTIV技術」を全面採用した量販SUVとして話題を呼び、ブランドイメージを大きく押し上げたモデルでもあります。

その後、2017年には2代目へ進化し、内外装の質感向上や静粛性、安全性能の強化によって販売を拡大。国内外でマツダを代表するSUVとして存在感を高めてきました。

そして今回登場した新型CX-5は、「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」をコンセプトに、従来モデルで高く評価されてきた「魂動デザイン」や「人馬一体」の走りをさらに深化させながら、後席の快適性や積載性、先進装備など日常での使いやすさも大きく向上させたことが特徴です。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mm。先代モデルと比較すると、全長は115mm、全幅は15mm、全高は5mm、ホイールベースは115mm拡大されています。

これらのサイズアップによって室内空間に余裕が生まれ、特に後席の快適性向上が図られました。

エクステリアデザインは「Wearable Gear（ウェアラブルギア）」をコンセプトとしています。

厚みのあるボンネットとワイドなロアグリルによってSUVらしい力強さを表現しつつ、サイドからリアにかけては無駄を削ぎ落としたシンプルな造形とすることで、都会的な洗練さも演出しています。新色「ネイビーブルーマイカ」を含む全7色のボディカラーも設定されました。

インテリアでは、水平基調のデザインによって広がり感を演出。大型パノラマサンルーフやアンビエントライトも採用され、上質感と開放感を両立しています。

特に注目されるのが、ホイールベース延長による後席空間の拡大です。膝まわりや頭上空間にゆとりが生まれ、長距離移動時の快適性向上にもつながっています。

実用性の面でも改良が施されました。ドア開口部の設計を見直すことで乗降性を向上させたほか、荷室容量は466リットルを確保。

ゴルフバッグ4個やスーツケース4個を積載可能とし、ベビーカーも後席使用時に縦置きできるなど、ファミリーユースにも配慮されています。

装備面では、新世代電子プラットフォーム「MAZDA E／E ARCHITECTURE＋」を採用。

15.6インチまたは12.9インチの大型センターディスプレイを搭載し、マツダ初となるGoogle搭載インフォテインメントシステムも導入されました。

音声操作やナビ機能の利便性向上が期待される一方、ハザードランプやデフロスターなど使用頻度の高い機能には物理ボタンを残し、操作性にも配慮しています。

安全装備では、「プロアクティブ・ドライビング・アシスト」を初採用。「ドライバー異常時対応システム（DEA）」や「ドライバー・モニタリング」も進化し、最新の「i-ACTIVSENSE」を多数搭載しています。

360°ビュー・モニターやアクティブ・ドライビング・ディスプレイも刷新され、視認性と利便性を高めました。

パワートレインには、マイルドハイブリッドを組み合わせた2.5リッター直噴ガソリンエンジン「e-SKYACTIV G 2.5」を採用。

最高出力178PS、最大トルク237Nmを発生します。駆動方式はFFと4WDを設定し、WLTCモード燃費はFFが15.2km／L、4WDが14.2km／Lとなっています。

グレードは「S」「G」「L」の3種類を設定し、価格（消費税込）は330万円から447万1500円で、国内では月間2000台の販売を計画しています。

そんな新型CX-5に対して、ネット上では早くもさまざまな反響が広がっています。特に多かったのはデザインや質感に対する高評価で、「やっぱりCX-5のデザインは完成度が高い」「輸入車みたいな高級感がある」「ネイビーブルーマイカの色味がかなり綺麗」「内装の質感は国産SUVの中でもトップクラス」「物理ボタンをしっかり残したのは使いやすそう」「後席が広くなったのはファミリー層に刺さりそう」「Google搭載は便利そう」といった声が見られました。

また価格についても、「最近の新車価格高騰を考えるとかなり良心的」「この装備内容で330万円スタートは頑張っている」「競合SUVと比較すると割安感がある」といった評価が多く見られています。

装備の充実度や質感向上を踏まえると、コストパフォーマンスの高さを評価するユーザーは少なくないようです。

一方で、「サイズがかなり大きくなったので日本の道路事情では気を使いそう」「価格が上がって気軽には買いづらくなった」「ディーゼルエンジンの設定が見当たらないのは残念」といった意見も見受けられます。特にCX-5はこれまでクリーンディーゼルモデルの人気が高かっただけに、ディーゼル継続を期待していたユーザーの声も少なくないようです。

一方で、「サイズがかなり大きくなったので日本の道路事情では気を使いそう」「ディーゼルエンジンの設定がないのは残念」「CX-5とCX-60の立ち位置が少し気になる」といった意見も見受けられました。

特にCX-5はこれまでクリーンディーゼルモデルの人気が高かっただけに、ディーゼル継続を期待していたユーザーの声も一定数あるようです。

約9年ぶりの全面刷新を受けた新型CX-5が、今後のSUV市場でどのような存在感を示していくのか注目されます。