＜中間速報＞勝俣陵と細野勇策が首位 先週Vの藤本佳則は3差追走
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、勝俣陵とレフティの細野勇策がトータル11アンダー・首位に並んでいる。
【LIVEフォト】えっ！ 蝶ネクタイでゴルフを!?
2打差3位タイに小木曽喬と竹山昂成。3打差5位タイに2週連続優勝がかかる藤本佳則と小平智、4打差7位タイには片山晋呉、木下稜介、河本力ら6人が続いている。昨年覇者の清水大成はトータル5アンダー・17位タイ。大会通算3勝を誇る58歳・谷口徹はトータル3オーバー・100位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞日本プロのリーダーボード
勝俣陵 プロフィール＆成績
細野勇策 プロフィール＆成績
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平田憲聖が好発進 米男子リーダーボード
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