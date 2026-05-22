首位タイでホールアウトしている勝俣陵（撮影：佐々木啓）

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＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ　2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、勝俣陵とレフティの細野勇策がトータル11アンダー・首位に並んでいる。

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2打差3位タイに小木曽喬と竹山昂成。3打差5位タイに2週連続優勝がかかる藤本佳則と小平智、4打差7位タイには片山晋呉、木下稜介、河本力ら6人が続いている。昨年覇者の清水大成はトータル5アンダー・17位タイ。大会通算3勝を誇る58歳・谷口徹はトータル3オーバー・100位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
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