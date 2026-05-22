厚生労働、文部科学両省は２２日、今春卒業した大学生の就職率（４月１日時点）が前年と同じ９８・０％だったと発表した。

３年連続で９８％以上の高水準となった。人手不足に悩む企業側の採用意欲は高く、学生優位の「売り手市場」が続いている。

就職率は、就職を希望する学生（大学生の７５・６％）のうち、実際に職に就いた人の割合。調査は、全国の国公私立大６２校から４７７０人を抽出して実施した。

男女別では、男子９７・５％（前年比０・１ポイント減）、女子９８・７％（同０・２ポイント増）で、女子は１９９７年卒業の学生を対象に調査を開始して以降、最も高かった。文理別では、文系９８・０％（同０・２ポイント減）、理系９８・１％（同０・８ポイント増）だった。

厚労省によると、若手人材が不足している中小企業は、特に採用意欲が高いという。

大手就職情報サイト「キャリタス就活」の林茜編集長は、「企業は将来を担う人材の確保を重要な経営課題と捉えており、その姿勢が高い就職率に表れた。女性の活躍や管理職登用に力を入れる企業が増えており、女子の就職率が過去最高になったのではないか」とみている。