レゲエグループ「湘南乃風」の公式サイトが22日に更新され、メンバーのSHOCK EYE（49）が右膝半月板損傷のケガを負い、当面の間、一部パフォーマンスを制限すると発表した。

同サイトで「湘南乃風メンバー・SHOCK EYEが、膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、「右膝半月板損傷」と診断を受けました」と報告。

「今後の活動につきましては、医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続することといたしました」とした上で「現在、出演が決定しているライブ、イベントは予定どおり出演いたしますが、当面の間は、動きを一部制限したかたちでパフォーマンスさせていただくこととなります」と伝えた。

SHOCK EYEも自身のSNSを通じて「心配かけてごめんね。去年のツアーで膝を痛めてから、ここまで何とか向き合いながらステージに立ってきたんだけど、今はジャンプや激しい動きが難しく、普段歩く時も、無意識に右足を庇っているような状態です」と現状を説明。

「この先も長くステージに立ち続けるために、今決まっているライブやイベントをしっかり走り切った先のタイミングで、どこかでちゃんと治療とも向き合おうと思っています」と治療に取り組むことを明かしていた。