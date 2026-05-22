MLBは日本時間22日、公式インスタグラムを更新。前日21日のドジャース対パドレス戦、最大の山場となった5回の満塁の場面で、投手・大谷翔平選手とショートのムーキー・ベッツ選手がみせたコミュニケーションに注目し、動画や写真で紹介しました。

ドジャースはこの試合、2位パドレスとの首位攻防戦で勝利し、ライバル対決となった同カード勝ち越しを決めました。大谷選手は約1か月ぶりの二刀流出場となり、投打でチームの勝利に貢献。打っては先頭打者本塁打を放ち、投げては5回無失点と好投を披露しました。

そしてMLB公式インスタグラムが今回紹介したのは、大谷選手がこの日最大のピンチを招いた5回裏の一場面。1死満塁となり、好打者フェルナンド・タティスJr.選手をむかえた時のことでした。

ベッツ選手がマウンドに近寄り、大谷選手に言葉をかけ、指を何度もホーム方向へさして何かを伝えています。大谷選手もすぐに一度うなずき表情を引き締めます。

その後、大谷選手は初球の変化球でタティスJr.選手をショートゴロに打ち取ります。さきほど話したベッツ選手が処理し、見事ダブルプレーに仕留めました。

MLBの投稿では「ムーキー・ベッツは最大のピンチで頼りになる最高のチームメート」と最初に紹介。次の動画ではベッツ選手が大谷選手に声をかけた場面の動画をアップ。「ムーキーが満塁の場面で、励ましの言葉をかけている」とつづり、つづいてダブルプレーに打ち取る動画を投稿しています。最後はピンチをしのぎ「翔平が興奮をベッツに」と記し、2人がハイタッチをかわす直前、互いの興奮が伝わるフォトを掲載しました。