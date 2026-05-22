RCサクセション「カバーズ」

ユニバーサル ミュージックは、Made in Japanの高品質レコード“100% Pure LP”の新作として、8月26日にRCサクセション「カバーズ」、THE TIMERS「THE TIMERS」、テレサ・テン「酒醉的探戈」の3作品を発売する。シリアルナンバー入りの1,000枚完全生産で、価格は各11,000円。

8月リリース“100% Pure LP”タイトル

RCサクセション「カバーズ」PROT-7414/5 11,000円 8月26日発売 THE TIMERS「THE TIMERS」PROT-7416/7 11,000円 8月26日発売 テレサ・テン「酒醉的探戈」PROT-7418/9 11,000円 8月26日発売

2012年に初めて登場し、昨年12月に約10年ぶりの新作がリリースされたスーパー・ハイエンドなアナログ盤“100% Pure LP”は、いずれも無着色ヴァージン・ヴィニールの180g重量盤で、メタルマスターからダイレクトにプレス。オリジナル・アナログテープからのフラット・トランスファーを基本に、音の鮮度とダイナミックレンジを重視したな音作りが特徴。

また通常の33回転ではなく、12インチ・シングルなどで使われる45回転を採用。各面に収録できる時間が短くなるため2枚組となっているが、その分広く長い溝を刻むことができ、高速で回転することにより安定性も向上するなど、ディテールの再現やボリュームの豊かさにおいてアドバンテージがある。

いずれも見開きコーティング・ジャケットを採用。特製軟質ヴィニール・アウターバッグに封入される。

制作はユニバーサル ミュージック、販売はローソンエンタテインメント(HMV record shop)、製造は東洋化成。各タイトルの詳細は以下の通り。

RCサクセション「カバーズ」(品番：PROT-7414/5)

洋楽のスタンダードな名曲の数々に忌野清志郎入魂の日本語詞が乗る、RCサクセションが1988年に発表した伝説のカバー・アルバム。反戦・反核を中心に社会や政治を舌鋒鋭く追及したその過激な内容から、当時の東芝EMIは発売を拒否。急遽古巣のキティからリリースされた、正にロックの本質を体現する問題作であり重要作。歌詞・解説付。

オリジナル・アナログテープよりトランスファーした、最新96kHz/24bitWAVマスター採用。

THE TIMERS「THE TIMERS」(品番：PROT-7416/7)

忌野清志郎によく似た人物“ZERRY”率いる覆面バンド＝THE TIMERSが1989年に発表したアルバム。「ロックとブルースと演歌とジャリタレポップスのユーゴー」をコンセプトに、随所に韻も踏みながら歯に衣着せず社会を風刺する痛快なオリジナル曲が並ぶ中、母への想いを歌ったとされるモンキーズのカバー「デイ・ドリーム・ビリーバー」が異彩を放つ。歌詞・解説付。

オリジナル・アナログテープよりトランスファーした、最新96kHz/24bitWAVマスター採用。

テレサ・テン「酒醉的探戈」(品番：PROT-7418/9)

「償還」(1984)に続く、トーラス・レコードからの2作目となる1986年発表の中国語アルバム。大ヒットを連発していた時期のオリジナル・アルバム「愛人」(1985)、「時の流れに身をまかせ」(1986) からの楽曲を中心に、テレサ自身が中国詞を手掛けた「MERRY X’MAS IN SUMMER」と「夜霧のハウスマヌカン」のカバーも収録。歌詞・対訳・解説付。

オリジナル・アナログテープよりトランスファーした、最新96kHz/24bitWAVマスター採用。