＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】目を疑う三田の姿にどよめく館内「実際の取組」

三段目の全勝対決となった六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と二十一枚目・三田（二子山）の注目の取組は、三田に突如異変が生じて歓声が一転、館内に悲鳴とざわめきが起こった。“史上最強の新弟子”に肩腕一本で“ポン”と押し出される見たことのない姿に「何で出た」「たった腕一本で」と驚きの声が上がった一方「怪我回避やな」「また大怪我するよりいい」といった心配の声も相次いだ。

旭富士は昨年11月に初土俵を踏んだばかりの期待の逸材。その四股名を師匠であり第63代横綱・旭富士（現・宮城野親方）から受け継いだ、言わずと知れた将来の横綱候補である。

一方、三田は昨年九州場所二日目の取組で敗れた際に右膝を負傷。三日目から「右膝前十字靱帯損傷」で休場し、今年の初場所と三月場所を全休。今場所が復帰の場所となっていた。

十二日目まで星を順調に伸ばして視界良好に思えた三田に十三日目、異変が発生した。立ち合い、三田の踏み込み、当たりは非常に弱く本来の姿からは程遠い。両腕を三田の肩に当てて受け止めた旭富士は異変を察知したか無理に攻めようとはせずに様子をうかがうように少しずつ土俵際へ。すると次の瞬間、驚きの光景に館内がどよめいた。

一向に攻める気配のない三田は左足を俵にかけて耐えるのが精一杯の様子。そんな三田を旭富士は軽く右の突き押しでグイっとひと押しすると、あろうことか、三田は力なく後退して土俵を割った。

好勝負を期待した館内からは、まさかの展開に「えぇ！」という驚きの声、さらには悲鳴、そしてざわめきが起こった。土俵を割った三田に旭富士は右腕を差し出すと、三田は小さくうなづき、その様子に異変を確信した旭富士もまた数度うなづき返した。

思わぬ展開にファンも困惑。「どうした三田！」「何で出た」「たった腕一本で」と驚きの声が殺到した一方、「怪我回避やな」「また大怪我するよりいい」「やさしいオチル」といった反響も寄せられた。これで三段目の全勝力士は旭富士と三段目七十七枚目・木竜皇（立浪）の二人になった。(ABEMA／大相撲チャンネル)