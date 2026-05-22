2016年に長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したバス事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社の社長ら2人の控訴審で、東京高裁はさきほど、2人の控訴を退け、1審判決と同じ実刑判決を言い渡しました。

この事故は2016年1月15日、長野県軽井沢町の国道18号でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負ったものです。

この事故で、バスの運行会社の社長だった高橋美作被告（64）と、当時、運行管理者だった元社員の荒井強被告（57）が業務上過失致死傷の罪に問われています。

2人は裁判で無罪を主張しましたが、1審の長野地裁は「事故を起こすおそれがあると予見できた」として、高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡し、2人が控訴しました。

2審の控訴審は去年11月に東京高裁で始まり、弁護側は「ブレーキを踏まずに事故を起こしたことを予見するのは不可能だった」などとして、改めて無罪を主張していました。