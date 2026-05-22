女優の戸田恵梨香（37）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父の活動について語った。

司会の黒柳徹子が「お父さまは6年前に亡くなった。少林寺拳法の師範」と明かすと、神戸市出身の戸田は「はい」と回答。

厳しかったかと問われ「そうですね。私自身っていう人間を厳しくするっていうことはなかったと思いますけれど」としたものの、「ただ門限があったり、人間が多い場所に行っちゃダメとか、お祭りに行っちゃダメとか。そういう身の危険があるようなところには絶対行くなっていう、そういう厳しさはありましたね」と回顧。

「自分は凄く厳しく育てられてるなって当時は思っていましたけれども、実際に親になってみると、親の気持ちが本当に痛いほど分かって。きっと自分もそうなっちゃうんじゃないかなって今は思っていますね」としみじみと話した。

礼儀作法については厳しかったかとの質問にも、「厳しいというより、凄く丁寧に教えてくれました」と戸田。「人の目を見て話しなさいとか、年を重ねても謙虚でいなさいとか。もちろんお箸の持ち方だったり、ご飯の食べ方っていう、そういうマナー的なことも。特に父が一生懸命になって伝えてくれていたなって思いますね」と目を細めた。

黒柳が「じゃあ花嫁修業はできているっていう感じですかね」と続けると、「できていたと思います」と笑ってみせた。

父の教えで印象に残っているのは「謙虚でいなさい」という言葉だという。「その言葉は自分の中でもずっとずっと残っているもので。これからも大切にしなきゃいけないなって思っている言葉で。本当に生きていく上で一番大切なものを教えてもらったような気がしています」と言い切った。

黒柳は父が少林寺拳法の師範だったという戸田に「あなた少林寺拳法はできるの」と問うと、「できないんですよ」と意外な返答。「聞かれました。嫌になるくらい聞かれました」と苦笑した。

「だけど父はいつも体を鍛えて。夜になると走りに行って、3本指で腕立て伏せをして、逆立ちをしてって。凄いストイックに運動している姿を見ていて」と振り返ると、「お父さんと言えばそういう力の強い人、かっこいい人みたいなイメージがあって。今でもずっとかっこいい父親が残っていますね」と声を弾ませた。

黒柳が「恋人なんか探すときって、そういう何かお父さまの面影って探しちゃいます？」と問うと、戸田は「それは考えたことなかったです」と明言。「3本指ができなくてもいい」と言われても、にこやかにうなずいていた。