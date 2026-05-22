中東情勢の影響を理由に食品メーカーなどがパッケージの変更などを相次いで発表する中、鈴木農林水産相は、22日朝の閣議後の会見で、経産省とともに、食品事業関係団体と食品の容器包装などについての情報交換会を行うと明らかにしました。

両省からは、ナフサ由来の化学製品の需給見通しなどを伝え、食品の製造・流通・小売り・外食などの関係団体からは容器や包装の調達状況などを共有してもらうとしています。

鈴木農水相は、「個々の事業者や業界によって資材の先行きに対する不安感はそれぞれ違う」としつつ、「調達をしようと思っても調達ができない、先のめどが立たないというお話もあろうかと思う」と述べ、情報共有を図っていく姿勢を強調しました。

また、企業の間で広がるパッケージ見直しなどの動きについても言及し、「資材が値上げされるなか販売価格を抑制する観点から各企業の経営判断で行われていると承知している」との認識を示したうえで、「ただ、資材の調達に対する先行き不安の声があることもよく認識している」と話しました。

情報交換会は、来週27日に第1回が開かれます。