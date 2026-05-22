「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後１時現在で楽天銀行<5838.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



きょうの東京市場で大幅に３日続落。楽天グループ<4755.T>と２０日の取引終了後、楽天グループのフィンテック事業の再編に伴い、現在は楽天グループ子会社の楽天カード及び楽天証券ホールディングスを株式交付により完全子会社化すると発表した。その過程で定款における発行可能株式総数を現行の６億３０００万株から普通株式１２億株、Ａ種種類株式３億株の合計１５億株とすること、ＥＰＳ（１株利益）を２６年３月期で試算したところ再編前の４１８円７６銭に対し約２９６円へ低下することなどを明らかにしており、これらが売り予想数の増加につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS