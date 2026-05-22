ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>が続伸している。同社はきょう、滋賀銀行<8366.T>のＷｅｂ口座開設サービスなどの本人確認に、グループのＬｉｑｕｉｄが手掛けるオンライン本人確認サービス「ＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣ」の「ＩＣおまかせパック」を提供すると発表。これが株価を刺激しているようだ。



滋賀銀は２３年５月から「ＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣ」を導入しており、不正利用防止の更なる強化のため新たに「ＩＣおまかせパック」を取り入れるという。これにより、「マイナンバーカードと暗証番号が揃えば第三者による不正申請が可能」という公的個人認証（ＪＰＫＩ）の弱みを容貌撮影が補完し、より厳格な本人確認が実現できるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS