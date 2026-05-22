リミックスは大幅続伸、経産省推進のＤＲ事業における小売電気事業者登録完了

リミックスポイント<3825.T>は大幅続伸している。この日、経済産業省が推進する「令和７年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業」において、ＤＲ（ディマンドリスポンス）メニューを提供する小売電気事業者として登録されたと発表しており、好材料視されている。



ＤＲは電力需給がひっ迫した際に、顧客が電力使用量を制御することで電力需給の調整を図る仕組み。通常、業務産業用蓄電システムの導入には数千万円規模の初期費用がかかるが、同社の「リミックスでんき」が提供する高圧向け市場連動型電力プラン「ＪＥＰＸスタンダードプラン」の契約と、対象となる同社取り扱いの蓄電システムをセットで採用することで補助金を活用でき、初期費用負担の軽減が可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS